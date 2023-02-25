شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الأندية التونسية قبل لقاء الترجى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الترجى التونسى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا

بشكلٍ عام تعتبر مباراة الزمالك والترجي "كلاسيكو" بالنسبة لكرة القدم العربية والأفريقية، بما يمتلكه الفريقان من تاريخ كبير وعريض، ومواجهات لطالما كانت مثيرة على كافة الأصعدة.

ويمتد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية إلى 41 مباراة، بواقع 31 مواجهة على الصعيد الأفريقى و10 مواجهات على صعيد البطولات العربية، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق 18 انتصاراً، فيما خسر 15 مباراة، وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.

وسجل مهاجمو الزمالك 54 هدفاً فى شباك الأندية التونسية، بينما استقبلت الشباك البيضاء 51 هدفاً.

ويعد فريق الصفاقسى التونسى وفريق الترجى التونسى أكثر الأندية التونسية مواجهة للزمالك، حيث التقى الفارس الأبيض مع الترجى في 13 لقاء ومع الصفاقسى في 12 مباراة، فيما واجه الفارس الأبيض منافسه النجم الساحلى في 8 مباريات ، والأفريقى التونسى في 6 مباريات، والبنزرتى في مباراتين فقط.

ويعد عبد الحليم على هو هداف الزمالك أمام الأندية التونسية برصيد 5 أهداف، وافتتح الفارس الأبيض مواجهاته أمام أندية تونس بمواجهة الصفاقسى في 1984 وفاز بطل مصر بثلاثية دون رد، بينما كانت المواجهة الأخيرة أمام الترجى وخسر الفارس الأبيض بهدف دون رد في دور المجموعات بالنسخة الماضية لدوري الأبطال.