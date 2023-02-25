شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. السودانى حمديتو أحمد أول هداف أجنبى فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار تاريخها الطويل، كانت كرة القدم المصرية مقصدا لنجوم القارة السمراء الباحثين عن الشهرة والتألق فى أعرق الأندية المصرية، حيث يعد السودانى حمديتو أحمد لاعب الترسانة الأسبق أول أجنبى يحصل على لقب هداف الدورى المصرى، وكان ذلك موسم 1949 – 1950.

فى ثانى مواسم الدورى الممتاز المصرى، وتحديدا موسم 1949- 1950، حصل السودانى حمديتو أحمد لاعب الترسانة على لقب هداف الدورى المصرى، ليصبح أول هداف أجنبى للمسابقة، ونجح حميدتو فى تسجيل 10 أهداف مع الترسانة، وكان ذلك فى ثانى مواسم البطولة 1949- 1950، رغم كونه الموسم الأول له مع الفريق. كما سجل حمديتو 20 هدفا فى مشواره مع الترسانة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وحصل حمديتو على لقب هداف الدورى بعدما أحرز 10 أهداف مع الشواكيش، وعاد بعدها عدد من النجوم الأفريقية والعربية فى الحصول على اللقب الأغلى.

وكان لاعبا الترسانة حسن الشاذلى ومصطفى رياض احتفظا بلقب هداف الدوري لـ5 مواسم متتالية، وهي الفترة الأطول لفريق واحد حتى الآن، وذلك من موسم 1961 - 62 حتى 65 – 66 ، أحرز خلالها حسن الشاذلي 29 هدفًا فى موسم 62 – 63 وهو أكبر عدد من الأهداف أحرزه لاعب فى موسم وأحد من الدوري، ثم عاد فى موسم 74 – 75 وحطم رقمه بإحرازه لـ34 هدف، وهو الأعلى حتى الآن وبعد ذلك بموسمين، وتحديدًا في موسم 76 – 77 .