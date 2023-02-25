شكرا لقرائتكم خبر عن من هو رضوان جيد حكم مباراة الزمالك والترجى فى دورى أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره الترجى فى السادسة مساء اليوم، السبت، بتونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الانتصار وتعزيز موقفه بمجموعته التى تضم المريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائرى.

ودرس فيريرا المدير الفني للزمالك، على مدار اليومين الماضيين، مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود، نقاط القوة والضعف فى الفريق التونسي، وتلقينها للاعبين لتلاشى الأخطاء، والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق الترجى، لانتزاع أول انتصار في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.