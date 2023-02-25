موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى
يستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم، السبت، فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.
تنقل قنوات beIN Sports مباراة الزمالك والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.
الزمالك استهل مشواره في دور المجموعات بالخسارة على أرضه (0-1) أمام شباب بلوزداد الجزائري، قبل أن يعود بنقطة من مواجهة مضيفه المريخ السوداني في الجولة الثانية.
وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.
ويغيب عن الزمالك فى مباراة الترجى التونسى كل من، محمود حمدى الونش لعدم اكتمال الجاهزية الفنية، بينما استبعد فيريرا المدير الفني للزمالك الثنائى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى بسبب الإصابة، ومصطفى شلبى لأسباب مختلفة، وعبد الله محمود والسيد عطية لأسباب فنية.