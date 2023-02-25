موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الترجى التونسى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت بتونس.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى يستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم، السبت، فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى تنقل قنوات beIN Sports مباراة الزمالك والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية. الزمالك استهل مشواره في دور المجموعات بالخسارة على أرضه (0-1) أمام شباب بلوزداد الجزائري، قبل أن يعود بنقطة من مواجهة مضيفه المريخ السوداني في الجولة الثانية.

وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.