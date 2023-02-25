شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا صانع ألعاب الزمالك فى موقعة الترجى التونسى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
واستقر فيريرا على الدفع بشيكابالا فى التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز خلال التدريبات الجماعية، وخطف الأنظار ليستقر المدير الفني على الدفع باللاعب فى التشكيل الأساسي.
وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلاً من:
حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.