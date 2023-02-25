موعد مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الليلة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا باستاد الأهلى والسلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

تأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

فيما تأجلت مباراة الأهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد.

بينما بدأ صن داونز مشواره في دوري الأبطال من دور الـ 32 بتخطى عقبة لاياس بطل سيشل بالفوز ذهاباً بسبعة أهداف دون رد والفوز بثمانية أهداف مقابل هدف إياباً ليتأهل لدور المجموعات الذى بدأ مشواره فيه بتحقيق فوزين على الهلال السودانى بهدف دون رد وعلى القطن الكاميرونى بثلاثة أهداف مقابل هدف

موعد مباراة الأهلى وصن داونز

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى وصن داونز، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية. وخاض الأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، انتهت بخسارته (0-1) خارج أرضه أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز