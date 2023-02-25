شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه الجيش الملكى بالزى الأساسى فى الجولة الثالثة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر والجيش الملكي بالكونفدرالية، اليوم السبت، وتقرر خلاله أن يرتدي فيوتشر غداً الطاقم الأحمر كاملاً أمام فريق الجيش الملكي فى ثالث مباريات المجموعات المحدد لها التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر تدريباته اليوم بالمغرب، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان فيوتشر قد تعادل في أول جولتين أمام، إسكو كارا التوجولي وبيراميدز، بنفس النتيجة هدف لمثله، ليحصد أبناء علي ماهر نقطتين فقط.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة فيوتشر والجيش الملكي لطاقم تحكيم كونغولي، وسيدير الطاقم الكونغولي بقيادة جيان جاك ندالا المباراة ويعاونه أولييفيه سفاري وجوليان نيجيلا وجاستن كالابا.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر، بعثة الفريق، والتي ضمت القوة الضاربة للفريق، حيث عاد عمر كمال عبد الواحد إلى المشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، كما التحق غنام محمد بالبعثة رغم إصابته بجرح قطعي أسفل الحاجب.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الجيش الملكي المغربي غدا الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين بالمغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.

وواصل فيوتشر سلسلة اللاهزيمة أمام بيراميدز في مختلف البطولات منذ صعوده إلى الدوري الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقان في 3 مباريات بالدوري، فاز فيوتشر في واحدة بهدف نظيف، وتعادلا في مباراتين، كما تواجها في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي توج بها فيوتشر، وفاز أبناء علي ماهر أيضا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل في المباراة الأخيرة بالكونفدرالية.