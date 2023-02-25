الامارات | بوتين يمنح الجنسية الروسية لنجمين برازيليين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما منح به الجنسية الروسية لثنائي نادي زنيت بطرسبورغ لكرة القدم النجم البرازيلي مالكوم، ومواطنه كلاودينيو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الاتحاد الروسي لكرة القدم قوله إن هناك احتمالا نظريا بأن يتمكن الثنائي البرازيلي من اللعب مع المنتخب الروسي مستقبلا.

وانضم مالكوم إلى زينيت في العام 2019 قادما من برشلونة بعدما قضى موسما واحدا مع النادي الكتالوني (2018-2019).

وسجل الجناح البالغ من العمر 25 عاما، 15 هدفا وقدم سبع تمريرات حاسمة في 23 مباراة هذا الموسم.

أما لاعب خط الوسط كلاودينيو البالغ من العمر 26 عاما، فشارك في 19 مباراة مع زينيت، وسجل ثلاثة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة.