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الامارات | مواعيد مباريات اليوم السبت "النارية" أهمها ريال مدريد وأتلتيكو

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم السبت مباريات مهمة في الدوريات الاوروبية والإفريقية يتقدمها ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في قمة المرحلة الـ23 من ، وتالياً مواعيد أهم المواجهات بتوقيت الإمارات:

الدوري الإسباني

ريال مدريد - أتلتيكو مدريد الساعة 21:30

فالنسيا - ريال سوسييداد  الساعة 00:00

ليستر سيتي - أرسنال  الساعة 19:00

بورنموث - مانشستر سيتي  الساعة 21:30

كريستال بالاس - الساعة 23:45

إمبولي - نابولي الساعة 21:00

دوري أبطال إفريقيا

الترجي التونسي - الزمالك المصري الساعة 20:00

الأهلي المصري - صن داونز الجنوب إفريقي الساعة 23:00

الرجاء المغربي - حوريا الغيني – الساعة 23:00

الدوري السعودي

ضمك - النصر  الساعة 19:30

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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