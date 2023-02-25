«الأهلي والزمالك» .. أحمد شوبير : يجب علينا جمعيا التمسك بالأمل

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ، علي مباراة الزمالك والترجي ، والأهلي وصن داونز في دور المجموعات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: يجب علينا جمعيا التمسك بالأمل ولا نفقده لقطبي الكرة المصرية.

وتابع شوبير : الأهلي في تاريخ مواجهته متفوق علي صن داونز وتأهل في النسخه الماضية علي الرغم من خسارته أمام صن داونز ذهاباً وإياباً .

وشدد شوبير علي أن ، الموسم الماضي عكس النسخة الحالية للأهلي في أفريقيا “ النتائج بتخدم ” عكس المجموعات في العام الماضي.

ويستضيف الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.