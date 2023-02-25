شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة صن داونز الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فى التاسعة مساء اليوم السبت فى لقاء لن تنقصه الاثارة والمتعة الكروية على ستاد الأهلي و السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه بإستعادة الانتصارات الأفريقية بعد الخسارة من الهلال السودانى بهدف دون رد لتوجيه رسالة للمنافسين أن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشر في تاريخه هذا الموسم.

وقاد كولر الأهلى فى 26 مباراة، حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 16 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.

في المقابل، أبدى رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وقال موكوينا "بالفعل نجحنا في تحقيق 6 نقاط في أول جولتين ، سيكون علينا أن نتعافى جيدا ونستعيد اللياقة البدنية لنا قبل مواجهة الأهلي الصعبة نمتلك لاعبين شباب يخوضون البطولة". وأكمل: "رحل عن الفريق بعض عناصر الخبرة ولكننا نسعى لتحقيق نتائج إيجابية وحسم التأهل من دور المجموعات. واختتم: نتواجد في مجموعة صعبة تضم 4 فرق قوي ومازال هناك مباريات صعبة في طريقنا نستهدف الوصول لـ10 نقاط للاقتراب من ربع النهائي"