شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجى.. نيمار وزيزو والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخرج فريق الزمالك على ملعب "حمادي العقربي" لمواجهة منافسه الترجي الرياضي التونسي، في قمة الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2023.

الزمالك في أول جولتين لم يعرف طريق الفوز بعد الخسارة في اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" في ليبيا.

في المقابل، حقق فريق الترجي العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين وبنتيجة (1-0) على حساب كلاً من المريخ السوداني ثم شباب بلوزداد.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجى التونسى مكون من :

في حراسه المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: حمزه المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا وسيف فاروق جعفر وعمرو السيسي وسيد عبد الله نيمار.

في خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو وسيف الجزيري.