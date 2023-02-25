شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى أمام أندية جنوب أفريقيا قبل لقاء صن داونز الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى ستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

تاريخ طويل جمع الأهلي بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث ألتقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 29 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلي فى 13 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة 8 مباريات، فيما خسر الأهلى 8 مباريات.

ألتقى الأهلى مع 7 فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «12 مباراة »، وأورلاندو بيراتس «6 مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مباراتين».

على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 38 مرة، بينما استقبلت شباكه 26 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.

كانت أول مواجهة تجمع بين الأهلي وصن داونز عام 2001، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي إياباً 3-0، وتوج المارد الأحمر باللقب.

بينما كان آخر صدام بين الأهلى وأندية جنوب أفريقيا هو مواجهة دور المجموعات بالنسخة السابقة لدوري الابطال وفاز صن دوانز بهدف دون رد فى ملعب "FNB" أو "سوكر سيتي" بجنوب افريقيا.