شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الترجى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار مساء اليوم السبت صوب ملعب حمادي العقربي برادس، لمتابعة مباراة الترجي التونسي وضيفه الزمالك، في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بشكلٍ عام تعتبر مباراة الزمالك و الترجي "كلاسيكو" بالنسبة لكرة القدم العربية والأفريقية، بما يمتلكه الفريقان من تاريخ كبير وعريض، ومواجهات لطالما كانت مثيرة على كافة الأصعدة.

ويدخل الزمالك المباراة بعدة تحديات، خصوصا أنها تلعب خارج ميدانه، في ظل حاجته للعودة بنتيجة إيجابية للهروب من شبح الخروج المبكر للعام الثالث على التوالي.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.48 مليون يورو ، فيما تبلغ القيمة التسويقية للترجى التونسي 18.73 مليون يورو.

وأشعل المريخ السودانى ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك، حيث بات في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري، بفارق نقطتين عن الترجي المتصدر.

في المقابل، يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث بثلاثة نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.