الأهلى يواجه صن داونز بدورى الأبطال الليلة بدون 11 لاعبا.. تعرف عليهم

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

خاض الأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، انتهت بخسارته (0-1) خارج أرضه أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية.

ويفقد فريق الأهلى جهود 11 لاعب فى مباراة الليلة وهم عمرو السولية؛ لعدم الجاهزية بجانب برونو سافيو، ومحمد فخري، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وأحمد نبيل كوكا، وشادي حسين لأسباب فنية كما يغيب الرباعي محمد الضاوي، كريم الدبيس، رأفت خليل وعبد الرحمن رشدان بسبب تواجدهم فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وتضم قائمة الأهلى لمواجهة صن داونز كل من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي، علي لطفي، حمزة علاء

الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد أشرف

الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد القندوسي، مروان عطية، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، محمود كهربا، محمد شريف