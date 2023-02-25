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بالأسماء.. 12 لاعبا كبيرا دون ناد فى الصيف المقبل

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محمد الفلاح - سلطت بعض التقارير الصحفية الضوء عن بعض النجوم الكبار، والذين سيصبحوا دون نادي فى الصيف المقبل، حيث يتخلل هذه القائمة رباعي مدريد، والذي يتكون من مودريتش وكروس وأسينسيو وبنزيما، والذي ينتهي عقودهم مع الفريق المدريدي بنهاية الموسم الجاري.

بجانب كلا من النجم الأرجنتيني ليونيل ، والذي ينتهي عقده مع باريس فى نهاية للموسم الحالي ولم يحدد وجهته المقبلة حتى هذه اللحظة، مما يثير الغموض بصورة كبيرة حول مستقبله.


نجوم المهددة بالرحيل

وبالنظر إلى الدوري الإنجليزي سنجد العديد من المفاجأت الكبري، حيث من المتوقع أن يرحل الثنائي نابي كيتا وفيرمينو عن بنهاية الموسم الجاري، فى ظل إنتهاء عقود الثنائي وعدم إتضاح الرؤية فى التجديد لهما.

بجانب بعض النجوم الآخري، أمثال أنجولو كانتي من ، وويفلريد زاها من كريستال بالاس، وإلكاي جوندوجان من السيتي.


نجوم المهددة بالرحيل

وبتسليط الضوء على الدوري الإيطالي نجد أن أدريان رابيو، أحد النجوم المهددة بالرحيل عن يوفينتوس لإنتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، بجانب راتب اللاعب الضخم مع السيدة العجوز.

نفس الأمر ينطبق تمامًا عن ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، والذي يرفض التجديد للأفاعي، فى ظل وجود بعض المشاكل المادية بالنادي الإيطالي، مما قد يكون الرحيل هو وجهته الأقرب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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