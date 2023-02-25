«أهمها مصر والسنغال» .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 25 - 2 - 2023، على عدد من المباريات الهامة يتصدرها مواجهتى كريستال بالاس ضد ليفربول وأرسنال ضد ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، وريال مدريد مع أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني، فضلا عن مواجهتى الترجي ضد الزمالك والأهلى مع صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



فيتا كلوب X شبيبة القبائل – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 4 HD

الترجي X الزمالك – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 4 HD

فيبرس X سيمبا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 7 HD

الأهلي X صن داونز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 4 HD

الرجاء X حوريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 7 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



إيفرتون X أستون فيلا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد X ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليستر سيتي X آرسنال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وست هام X نوتينجهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاس X ليفربول – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



إسبانيول X ريال مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

قاديش X رايو فاليكانو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

ريال مدريد X أتلتيكو مدريد – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

فالنسيا X ريال سوسييداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي X ساسولو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

كولن X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا

هيرتا برلين X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

شالكه 04 X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



أنجيه X ليون – الساعة 6 مساء

مونبلييه X لانس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

فنربخشة X قونيا سبور – الساعة 6 مساء

جيرسونسبور X قيصري سبور – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الباطن X الاتفاق – الساعة 3 عصرا على قناة ssc 1

ضمك X النصر – الساعة 5:30 مساء على قناة ssc 1

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة



مصر X السنغال – الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport

موزمبيق X نيجيريا – الساعة 7 مساء