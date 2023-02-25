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«أهمها مصر والسنغال» .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 25 - 2 - 2023، على عدد من المباريات الهامة يتصدرها مواجهتى كريستال بالاس ضد وأرسنال ضد ليستر سيتي فى ، وريال مدريد مع أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني، فضلا عن مواجهتى الترجي ضد الزمالك والأهلى مع صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة


فيتا كلوب X شبيبة القبائل – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 4 HD 

الترجي X الزمالك – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 4 HD 

فيبرس X سيمبا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 7 HD   

الأهلي X صن داونز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 4 HD   

الرجاء X حوريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 7 HD   

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


إيفرتون X أستون فيلا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium            

ليدز يونايتد X ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium             

ليستر سيتي X آرسنال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium   

وست هام X نوتينجهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium   

بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium      

كريستال بالاس X ليفربول – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium               

 

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة  


إسبانيول X  ريال مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD     

قاديش X رايو فاليكانو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD   

  X أتلتيكو مدريد – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD    

فالنسيا X ريال سوسييداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD 

    

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة    

إمبولي X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1           

ليتشي X ساسولو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1     

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

لايبزيج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا              

كولن  X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا                              

هوفنهايم X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا              

هيرتا برلين X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا                      

فيردر بريمن X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا                  

شالكه 04 X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء       

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 


أنجيه  X ليون – الساعة 6 مساء                      

مونبلييه X لانس – الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التركي 

فنربخشة X  قونيا سبور – الساعة 6 مساء                 

جيرسونسبور X قيصري سبور – الساعة 6 مساء     

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة  


الباطن X الاتفاق – الساعة 3 عصرا على قناة ssc 1                

ضمك X النصر – الساعة 5:30 مساء على قناة ssc 1

 

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة 


مصر  X السنغال – الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport            

موزمبيق X نيجيريا – الساعة 7 مساء

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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