شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويشارك فى البطولة 18 دولة هم: «الكاميرون - تشيلي - كوت ديفوار - فرنسا - بريطانيا - اليونان - الهند - اليابان - الأردن - كازاخستان - موريشيوس - باكستان - رومانيا - السعودية - سريلانكا - إسبانيا - أوزبكستان - بجانب الدولة المضيفة مصر».

ويصل عدد البعثات المشاركة من لاعبين وإداريين ومدربين ورؤساء بعثات إلى 212 شخص ومن المقرر أن يسبق البطولة التصنيف الطبي وتبدأ المنافسات يوم 25 وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

من جانبه، عبر خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة، عن سعادته بالمشاركة الضخمة من الدول القوية في اللعبة.

وتابع الصالحي أن الاتحاد الدولي وضع هذه البطولة كأول حدث بارالمبي في تنس الطاولة في عام 2023 وكذلك أول الخطوات للتأهل لباريس 2024 ولذلك تشهد البطولة إقبال كبير من الدول من أجل البدء في جمع النقاط المؤهلة.

وأردف الصالحي أن تينا كوتا مندوبة الاتحاد الدولي أشادت بصالة حسن مصطفى وطالبت بإقامة البطولة بشكل سنوي في مصر وعلى نفس الصالة.

وأتم الصالحي أن البطولة ستشهد قوة وندية في المنافسة لتواجد دول قوية مثل رومانيا واليابان والسعودية ومصر والأردن متمنيًا الاستمتاع بالبطولة وحصد ميداليات مصرية وعربية في الختام.