شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى خامس جولات قبل نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية فى إطار خامس جولات الدور قبل النهائى من بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الشمس والصيد مع سموحة و الزمالك مع وادى دجلة و الزهور مع الأهلى ، بينما تقام الجولة السادسة الخميس المقبل بمواجهات بين كلا ، الاهلى مع وادى دجلة و الشمس مع الزمالك و سبورتنج مع سموحة و الصيد مع الزهور .

من ناحية أخرى،أسفرت قرعة مباريات "بلاى أوف" نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة عن مواجهة الأهلى للطيران وسموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الزمالك فى دور الثمانية بنظام الـ best of 3.

وحال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للكرة الطائرة للموسم الحالى 2022 / 2023.