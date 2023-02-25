شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة اسكواش أون فاير بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري "أمينة عرفي، وفريدة محمد، ومحمد الشربيني" إلى منافسات الدور نصف النهائي ببطولة إسكواش أون فاير التى تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة بين 22 فبراير وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وتعتبر إحدى بطولات البرونزية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 50 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين فى ربع النهائي كالتالي:

- هزيمة مصطفى السرتي أمام فيكتور كورين بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-9, 11-9.

- فوز محمد الشربيني على عمر مسعد بنتيحة 3-1 في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-5, 11-6, 16-14.

- هزيمة كريم الحمامي أمام الهندي سوراف جوزال بنتيحة 3-1 في مباراة استغرقت 80 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-13, 11-9.

- فوز فريدة محمد على مواطنتها سنا إبراهيم بنتيحة 3-1 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-7, 12-10, 11-7.

- فوز أمينة عرفي على مواطنتها ندى عباس بنتيحة 3-1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-6, 12-10, 11-7.

- هزيمة نادين شاهين أمام الأمريكية صابرينا صبحي بنتيحة 3-0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 11-7.