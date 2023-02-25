شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة اسكواش أون فاير بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت نتائج المصريين فى ربع النهائي كالتالي:
- هزيمة مصطفى السرتي أمام فيكتور كورين بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-9, 11-9.
- هزيمة كريم الحمامي أمام الهندي سوراف جوزال بنتيحة 3-1 في مباراة استغرقت 80 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-13, 11-9.
- فوز فريدة محمد على مواطنتها سنا إبراهيم بنتيحة 3-1 في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-7, 12-10, 11-7.
- فوز أمينة عرفي على مواطنتها ندى عباس بنتيحة 3-1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-6, 12-10, 11-7.
- هزيمة نادين شاهين أمام الأمريكية صابرينا صبحي بنتيحة 3-0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 11-7.