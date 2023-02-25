شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ختام الدور الأول للبطولة العربية لأندية الطائرة.. الأهلى أمام الوكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية على صعيد ختام الدور الأول بالبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتستمر حتى 3 مارس المقبل بواقع 6 مباريات.

وتشهد مواجهات اليوم لقاءات بين كل من، خيبل اليمنى مع السيب العمانى ومصافى الشمال العراقى مع بنى ياس الإماراتى والصداقة الفلسطينى مع كاظمة الكويتى والنصر البحرينى مع الميناء اليمنى والسويحلى الليبى مع الأهلى القطرى والوكرة القطرى مع الأهلى المصرى.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

- المجموعة الأولى

الأهلى القطرى – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطينى - النصر البحرينى - السويحلى الليبى - كاظمة الكويت.

- المجموعة الثانية

الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن - مصافى الشمال العراق - بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – الأهلى المصري.