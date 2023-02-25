شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ32 فى كأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصرى علاء أبوالقاسم لدور الـ32 ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي تقام خلال الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجارى بنادي النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمكن أبوالقاسم من الفوز على بطل كوريا الجنوبية ميونج شيول بنتيجة 15-9 ليكمل مشواره بالبطولة ويواجه بطل الولايات المتحدة مارسيلو أوليفاريس.

وانطلقت منافسات البطولة فى اليوم الأول بمنافسات دور المجموعات لفردي الرجال الخميس الماضي فيما أقيمت منافسات فردي السيدات الجمعة، بينما تُلعب اليوم مباريات الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية.

وعلى نفس الصعيد، فخسر محمد حمزة في نفس الدور من نظيره كينتا سوزومورا بطل اليابان بنتيجة 15-11 ليودع المنافسات مبكرًا.

جدير بالذكر أن أبوالقاسم قد نجح في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش في ديسمبر الماضي التي أقيمت في اليابان.

وتقام البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.