شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه السنغال في مواجهة حاسمة بأمم أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003، نظيره السنغالي في السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية المؤهلة التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري، وحتى 11 مارس المقبل.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، واستقبل هدفا ولم يسجل أهداف حتى الآن في البطولة، بينما منتخب السنغال في الصدارة برصيد 6 نقاط وتحل نيجيريا ثانية برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب موزمبيق الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن مصر.

ورغم تأزم موقف منتخب مصر إلا أن كل الفرص متاحة للتأهل لكن يتوقف ذلك على نتائج الفرق الأخرى، حيث يملك منتخب شباب مصر فرصة للتأهل كثاني المجموعة دون النظر لنتائج المجموعات الأخرى والدخول في حسابات التأهل ضمن أفضل مركز ثالث.

ولا بديل لمنتخب شباب مصر عن الفوز على حساب السنغال في الجولة الختامية من أجل التمسك بفرصة التأهل كثاني المجموعة، ففي حال فوز شباب الفراعنة على السنغال يصبح رصيد مصر 4 نقاط، ويتأهل ثانيا في حال خسارة نيجيريا بفارق هدف أو اثنين على الأكثر من موزمبيق.

قد يتأهل المنتخب كأفضل مركز ثالث حال الفوز على السنغال حيث يرتفع رصيده إلى 4 نقاط، وذلك حال فوز أو تعادل نيجيريا أمام موزمبيق، أو إذا تغلبت موزمبيق على نيجيريا وبات فارق الأهداف لصالح موزمبيق