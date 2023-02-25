شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى صن داونز الليلة بحثاً عن أول فوز بدور المجموعات فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا في التاسعة مساء اليوم السبت بستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على صن داونز واستغلال إقامة المباراة بملعبه بحضور جماهيري يقارب العشرة الاف مشجع من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقى ترتيب مجموعة الاهلى برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز في الجولتين السابقتين فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 3 نقاط ويأتي المارد الأحمر والقطن الكاميرونى في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

فيما تأجلت مباراة الاهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الاهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد.

وبدأ صن داونز مشواره في دوري الابطال من دور الـ 32 حيث تخطى عقبة لاياس بطل سيشل بالفوز ذهاباً بسبعة أهداف دون رد والفوز بثمانية أهداف مقابل هدف إياباً ليتأهل لدور المجموعات الذى بدأ مشواره فيه بتحقيق فوزين على الهلال السودانى بهدف دون رد وعلى القطن الكاميرونى بثلاثة أهداف مقابل هدف

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا عن وقوع النادى الأهلى على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميروني".

وأسند الاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى وصن داونز للأثيوبي باملاك تيسيما، وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بإستعادة الانتصارات الافريقية بعد الخسارة من الهلال السودانى بهدف دون رد لتوجيه رسالة للمنافسين أن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشر في تاريخه هذا الموسم.

وقاد كولر الأهلى فى 26 مباراة، حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 16 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.

ويفقد الاهلى جهود 8 لاعبين أمام صن داونز أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية وبرونو سافيو للإصابة كما يغيب الرباعي محمد الضاوي، كريم الدبيس، رأفت خليل وعبدالرحمن رشدان بسبب تواجدهم في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

في المقابل، أبدى رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وقال موكوينا "بالفعل نجحنا في تحقيق 6 نقاط في أول جولتين ، سيكون علينا أن نتعافى جيدا ونستعيد اللياقة البدنية لنا قبل مواجهة الأهلي الصعبة نمتلك لاعبين شباب يخوضون البطولة".

وأكمل: "رحل عن الفريق بعض عناصر الخبرة ولكننا نسعى لتحقيق نتائج إيجابية وحسم التأهل من دور المجموعات.

واختتم: نتواجد في مجموعة صعبة تضم 4 فرق قوي ومازال هناك مباريات صعبة في طريقنا نستهدف الوصول لـ10 نقاط للاقتراب من ربع النهائي".