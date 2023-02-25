شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضيفاً على الترجى التونسى الليلة للخروج من "عنق الزجاجة" بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره الترجى في السادسة مساء ،اليوم، السبت بتونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الانتصار وتعزيز موقفه بمجموعته التي تضم المريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائرى.

ودرس فيريرا المدير الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين، مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود،نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي، وحفظوها للاعبين لتلاشى الأخطاء، والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق الترجى، لانتزاع أول انتصار في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة، والتسجيل من أنصاف الفرص، والضغط على الترجى،ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق التونسي، محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

ووجه فيريرا عدة رسائل مهمة للاعبين، وطالبهم بغلق صفحة الدورى بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المهمة المقبلة أمام الترجى في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشدداً على أهمية اللقاء خصوصاً أن بمثابة الخروج من عنق الزجاجة، في مشوار الفريق نحو المنافسة والحصول على دوري أبطال أفريقيا.

وحرص فيريرا خلال الحصص التدريبية مع اللاعبين على تحفيظهم بعض الجمل الخططية والفنية لتنفيذها في مباراة الترجى التونسي، فضلاً عن الاجتماعات المكثفة معهم لإخراجهم من الحالة التي مروا بها طوال الفترة الماضية بسبب سلبية نتائج الفريق.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبدالجواد، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي،وسط الملعب: عمر جابر، عماد نبيل دونجا، محمد أشرف روقا ، محمد عبد الشافي،الهجوم: أحمد بلحاج، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.

على الجانب الأخر ووجه نبيل معلول المدير الفني للترجي التونسي رسالة لجماهير فريقه قبل لقاء الزمالك في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس، حيث قال في رسالة مصورة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أشكر جماهير الترجي التي شجعتنا في الجزائر أمام شباب بلوزداد".

وأضاف "رأيت جماهير الترجي بأعدادٍ غفيرة في المباريات التي لعبناها في دبي والدوحة في الأعوام الأخيرة لكن لأول مرة أرى ذلك في الجزائر" مؤكداً أن انضباط الجمهور التونسي في الجزائر كان رائعا وهذا ما نريد أن نشاهده يوم السبت نريد رؤية جماهيرنا وهي تشجعنا بنفس الروح أمام الزمالك في رادس، ووعد المدير الفني للترجي التونسي، جماهير ناديه بأن يكونوا عند حسن ظنهم وأن نقدم مباراة كبيرة ونحقق الفوز".