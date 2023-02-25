شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بوسكيتس.. موقف ميسي من الإنتقال إلى الدوري الأمريكي فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود مفاوضات مكثفة، من مسئولي إنتر ميامي الأمريكي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أن ينتقل اللاعب مؤخرًا إلى الدوري الأمريكي فى الصيف المقبل، بعد إنتهاء تعاقده مع باريس فى صفقة إنتقال حر.

وأضافت التقارير أن إنتر ميامي أقترب بشدة من حسم إتفاقه مع النجم الإسباني سيرجي بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، والذي أصبح على بعد خطوة وحيدة من الإنتقال إلى الفريق البرازيلي، فى صفقة إنتقال حر أيضًا، بعد فشل اللاعب الوصول لإتفاق مع مسئولي البرسا حول تجديد تعاقده.

وتري إدارة ميامي أن فرصة الجمع بين الثنائي ميسي وبوسكيتس، ستكون بمثابة النقلة الحقيقية للدوري الأمريكي، ومن ثم فإن مسئولي الفريق يسعون بشكل جادي لإتمام هذا الإنتقال.



ميسي يصدم إنتر ميامي بقراره

وفى هذا الإطار، وجه ليونيل ميسي صدمة قوية للغاية لمسئولي إنتر ميامي، والذين يسعون بشكل جادي للتعاقد معه، حيث أكد اللاعب أنه لا ينوي الخروج من القارة الأورويية فى خطوته المقبلة، مفضلا الإستمرار داخل الدوريات الأوروبية الخمس الكبري، حتى فى حالة الرحيل عن باريس.

فى الوقت الذي يحوم فيه الغموض والشكوك بشكل قوي، حول عودة اللاعب إلى برشلونة من عدمه فى نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد مماطلة النجم الأرجنتيني فى عدم إتمام إتفاقه مع الفريق الكتالوني، وتأجيله المستمر لخطوة الحسم بمسيرته القادمة.