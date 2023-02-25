شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الكاميرون فى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم السبت منتخب كرة السلة رجال منافساته في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام بصالة الشاطبى بالإسكندرية ، حيث يلتقى مع الكاميرون فى ثانى الجولات.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما يتصدرها منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة، ويليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، وأخيرا منتخب الكاميرون بـ 11 نقطة.

وجاء جدول موعد مباريات منتخب السلة كالتالى..

24 فبراير ... مصر وتونس

25 فبراير ... مصر و الكاميرون

26 فبراير ... مصر وجنوب السودان

واقام منتخب السلة معسكرا فى إطار الاستعداد للبطولة، يضم 20 لاعبا هم كل من أحمد إسماعيل - أحمد خلف بيبو - أحمد سامي - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عمر طارق - عمر هشام - عمرو الجندي - كريم حاتم - محمد عبد الرحمن جيزة - ميدو طه - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة -يوسف شوشة