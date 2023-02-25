شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه القناة ودياً اليوم استعداداً لمواجهة فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل مباراة ودية اليوم السبت مع فريق القناة على ملعب هيئة قناة السويس بالاسماعيلية استعدادا لمواجهة فريق فيوتشر والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 3 مارس المقبل ، في إطار منافسات الأسبوع العشرين بمسابقة الدوري المحلي

تأكد غياب عماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي عن مواجهة فيوتشر نتيجة تراكم البطاقات ، وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء غزل المحلة أمس والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتنص لائحة البطولة على غياب اللاعب لمدة مباراة واحدة في حال حصوله على ثلاث مباريات.

حرص حمزه الجمل المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على توجيه عدة رسائل قوية للاعبي الفريق استعدادًا لمنافسات الدوري العام.

وحرص ” الجمل ” خلال اجتماعه بلاعبيه من أجل رفع معنوياتهم سعيًا وراء تصحيح الوضع الحالي الذى لا يليق بإسم النادي وشعبيته داخل وخارج مصر.

في سياق أخر، يري حمزه الجمل المدير الفني للنادى الاسماعيلى أن هناك مهمة صعبة تنتظره مع الدراويش لتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري ، وأعلن مسئولو الإسماعيلي فى الساعات الماضية عن الجهاز الفني الجديد الذى ضم حمزة الجمل مديرا فنيا وأحمد قناوي ومحمد حمص مدربا عاما وأيمن كمال وأحمد لطفي مدربا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمي، وذلك خلفا لـ أحمد حسام ميدو بعد توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج السلبية بمسابقة الدوري العام.

وقال الجمل :”المهمة صعبة جدا ولكنني دائما أقبل التحديات وأحتاج حاليًا التعاون وتكاتف الجميع حتى نتخطى هذه المرحلة الصعبة “.

وأضاف : ” لدي تجربة سابقة ناجحة مع الدراويش وبتعاون الجميع سوف تنجح هذه التجربة وبشكل أفضل من المرة السابقة “.

وواصل : ” تحملنا المسؤلية الصعبة وسنعمل بكل قوة وعلم وروح واخلاص لنادينا وعشقنا وسنقيم داخل أسوار النادى حتي يعبر هذا الكيان العظيم إلى بر الأمان وسنعيد للإسماعيلي هويتة الحقيقة “.

وأختتم تصريحاته : ” أطلب من اللجنة المؤقتة الدعم والحماية وأن نضع لائحة تصب لمصلحة الفريق وتوفير مستحقات اللاعبين “.