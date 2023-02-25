شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة لا يعرف الهزيمة فى آخر 6 مواجهات مع حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، بمواجهاته الأخيرة أمام حرس الحدود قبل لقائهما غدا الأحد، في إطار افتتاح مباريات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحسم التعادل السلبى مواجهة الدور الأول بين سموحة وحرس الحدود في 1 نوفمبر 2022، والتي كان يقود خلالها طارق العشرى فريق سموحة قبل رحيله وتعيين أحمد سامى.

سموحة لا يعرف الهزيمة

وجاءت آخر 6 مواجهات بين الفريقين لصالح لفريق سموحة، حيث حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مثلها ولم يتعرض للهزيمة قط، سجل سموحة 6 أهداف واستقبل هدفين فقط.

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفا.