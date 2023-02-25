الامارات | الشارقة يقتنص "النصر" في افتتاح الدور النهائي لدوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص حامل اللقب فريق اليد في نادي الشارقة، انتصاراً مستحقاً على ضيفه النصر جاء بفارق ثمانية أهداف وبنتيجة (27-19)، في مباراة جمعتهما أمس، في الجولة الافتتاحية من الدور النهائي لبطولة الدوري العام، والتي سجلت فوز صاحب الضيافة الوصل على دبا الحصن (22-18).

وقضى نظام البطولة، بأن تقام من ثلاثة أدوار، بداية من التمهيدي الذي تحدد من خلاله ترتيب مجموعتي الدور ما قبل الختامي وتم في ختامه منح متصدري المجموعتين فريقي الشارقة وشباب الأهلي نقاط اعتبارية (نقطتين) ترحل معها إلى الدور النهائي، مقابل نقطة واحدة للفريقين الذين حلا بمركز الوصافة (النصر والعين)، فيما فرض على اندية مليحة والوصل والجزيرة ومليحة التي حلت بالمركزين الثالث والرابع لمجموعتيهما، دخول الدور الختامي برصيد صفر نقطة.



واعتلى الشارقة صدارة الترتيب العام المؤقت للدور النهائي برصيد خمسة نقاط، بفارق النقطتين عن الوصل، فيما دخل النصر في شراكة على المركز الثالث ورصيد النقطتين مع شباب الأهلي الذي يفتتح اليوم مبارياته في هذا الدور بلقاء الجزيرة، كما يلتقي العني صاحب رصيد النقطة الوحدة مع مليحة.



وتتوقف مسابقة الدور العام بعد نهاية الجولة الأولى من الدور النهائي نظراً لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني خلال الفترة من 8 وحتى 17 مارس المقبل، على أن تستأنف بطولة الدوري في 25 من الشهر ذاته، ومن ثم تعاود التوقف مجدداً منتصف أبريل من هذا العام جراء الأجندة الدولية للمنتخبات، قبل أن تلعب الجولة الأخيرة من الدوري في السادس من مايو 2023.