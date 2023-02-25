شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وصن داونز اليوم السبت 25 / 2 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا ف بستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الاهلى في دوري الابطال قبل مواجهة صن داونز

تأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

فيما تأجلت مباراة الاهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الاهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد.

مشوار صن داونز فى دوري الابطال قبل مواجهة الاهلى

وبدأ صن داونز مشواره في دوري الابطال من دور الـ 32 حيث تخطى عقبة لاياس بطل سيشل بالفوز ذهاباً بسبعة أهداف دون رد والفوز بثمانية أهداف مقابل هدف إياباً ليتأهل لدور المجموعات الذى بدأ مشواره فيه بتحقيق فوزين على الهلال السودانى بهدف دون رد وعلى القطن الكاميرونى بثلاثة أهداف مقابل هدف

الاهلى يتفوق على صن داونز في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الاهلى 29.75 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز 27.30 مليون يورو

لعب الأهلي مع صن داونز 12 مباراة، جميعها فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، بدأت فى نهائي دوري الأبطال 2001 والتى فاز فيها الأهلي بالبطولة، وآخرها بالجولة الرابعة للنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وخسر بهدف دون رد. فاز الأهلي على صن داونز في خمس مباريات، وتعادل الفريقان فى أربع مباريات، وفاز صن داونز فى 3 مباريات، وأحرز الأهلي 15 هدفا وأحرز صن داونز 12 هدفا. وأبرز نتائج صن داونز في دوري أبطال أفريقيا الفوز بالبطولة مرة واحدة عام 2016، وخسارة نهائي دوري الأبطال 2001 أمام الأهلي. أرقام كولر مع الاهلى قبل مواجهة صن داونز طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بإستعادة الانتصارات الافريقية بعد الخسارة من الهلال السودانى بهدف دون رد لتوجيه رسالة للمنافسين أن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشر في تاريخه هذا الموسم. وقاد كولر الأهلى فى 26 مباراة، حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 16 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى. أرقام كولر مع الاهلى قبل مواجهة صن داونز

12 مباراة جمعت الاهلى وصن داونز