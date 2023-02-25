شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراتى الزمالك والترجى والأهلى وصن داونز بدوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فى التاسعة مساء اليوم السبت فى لقاء لن تنقصه الاثارة والمتعة الكروية على ستاد الأهلي و السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم السبت فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى وصن داونز، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية. خاض الأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، انتهت بخسارته (0-1) خارج أرضه أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية. القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والترجى التونسى حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية. الفريق الأبيض استهل مشواره في دور المجموعات بالخسارة على أرضه (0-1) أمام شباب بلوزداد الجزائري، قبل أن يعود بنقطة من مواجهة مضيفه المريخ السوداني في الجولة الثانية. وغداً الاحد يلتقي بيراميدز مع أسكو كارا التوجولي، فيما يلعب فيوتشر مع الجيش الملكي المغربي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز