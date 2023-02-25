شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وإسكو كارا التوجولي بالكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز و إسكو كارا التوجولي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل إسكو كارا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء غداً الأحد على استاد الدفاع الجوي في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

يقتسم ممثلا مصر في الكونفدرالية وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطتين لكل فريق، فيما يتربع الجيش الملكي على الصدارة برصيد 4 نقاط، ويقبع أسكو كارا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

بيراميدز سقط في فخ التعادل (2-2) مع الجيش الملكي في الجولة الأولى، كما تعادل في الجولة الثانية مع فيوتشر بهدف لمثله ، كذلك كان فيوتشر تعادل (1-1) مع أسكو كارا في الجولة الأولى.

وبعد مواجهة ضيفه أسكو كارا في الجولة الثالثة، يخرج بيراميدز لملاقاة نفس الفريق في الجولة الرابعة يوم 8 مارس.

وفي الجولة الخامسة يلعب بيراميدز مع الجيش الملكي في المغرب يوم 19 مارس، بينما يختتم مشوار دور المجموعات بمواجهة فيوتشر يوم 2 أبريل.

في المقابل يلعب فيوتشر مباراتي الجولة الثالثة والرابعة مع الجيش الملكي يومي 26 فبراير (في المغرب) و8 مارس (في مصر)، بينما يواجه أسكو كارا يوم 19 من الشهر المقبل، قبل أن يختتم تلك المرحلة بملاقاة بيراميدز.