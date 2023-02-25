شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة مواجهة إسكو كارا التوجولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة إسكو كارا التوجولي ، حيث يخوض الفريق السماوى مرانه الاخير اليوم ويعلن باتشيكو قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق .

ويحل إسكو كارا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء غداً الأحد على استاد الدفاع الجوي في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

يقتسم ممثلا مصر في الكونفدرالية وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطتين لكل فريق، فيما يتربع الجيش الملكي على الصدارة برصيد 4 نقاط، ويقبع أسكو كارا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

بيراميدز سقط في فخ التعادل (2-2) مع الجيش الملكي في الجولة الأولى، كما تعادل في الجولة الثانية مع فيوتشر بهدف لمثله ، كذلك كان فيوتشر تعادل (1-1) مع أسكو كارا في الجولة الأولى.

وبعد مواجهة ضيفه أسكو كارا في الجولة الثالثة، يخرج بيراميدز لملاقاة نفس الفريق في الجولة الرابعة يوم 8 مارس.

وفي الجولة الخامسة يلعب بيراميدز مع الجيش الملكي في المغرب يوم 19 مارس، بينما يختتم مشوار دور المجموعات بمواجهة فيوتشر يوم 2 أبريل.

في المقابل يلعب فيوتشر مباراتي الجولة الثالثة والرابعة مع الجيش الملكي يومي 26 فبراير (في المغرب) و8 مارس (في مصر)، بينما يواجه أسكو كارا يوم 19 من الشهر المقبل، قبل أن يختتم تلك المرحلة بملاقاة بيراميدز.