شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة شباب الفراعنة أمام السنغال اليوم السبت 25 / 2 / 2023 بكأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر اليوم السبت لمواجهة السنغال في الجولة الثالثة لدور المجموعات ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً.

يحتل منتخب شباب الفراعنة المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادل في الافتتاح أمام موزمبيق وخسارة ضد نيجيريا.

وحسم منتخب السنغال تأهله إلى ربع النهائي بعد حصد ست نقاط بالعلامة الكاملة من أول جولتين. ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاثة إلى ربع النهائي بجانب الثنائي الأفضل كمركز ثالث. ويصعد المتأهلون إلى المربع الذهبي من بطولة أمم إفريقيا إلى كأس العالم للشباب 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام السنغال

يستعد منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر لمواجهة السنغال في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر

وتنقل البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس عبر البث الأرضي بجانب قنوات بي إن سبورتس الفضائية.

قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، أحمد رضا، إياد العسقلاني، إسلام عبد الله المتولي، كريم الديبس رأفت خليل، خالد عوض، محمود أحمد مرسي.

خط الوسط: محمد فارس، طارق علاء، عمر الساعي، ماجد هاني، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد نادر حواش، يوسف العزب.

الهجوم: صلاح باشا، أحمد شريف، يوسف حسن، بلال مظهر.