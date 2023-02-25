شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختتم استعداداته اليوم لمواجهة حرس الحدود في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سموحة بقيادة أحمد سامى اليوم السبت، استعداداته لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها غدا الأحد في إطار افتتاح الأسبوع العشرين من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

وحذر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، من دخول الفريق فى حسبة برما خلال مبارياته فى الدورى لوجود أكثر من نادٍ ينافس للهروب من منطقة الهبوط فى جدول الدورى.

وقال أحمد سامى للاعبين خلال محاضرة عقدها معهم، أن الفريق سيواجه صعوبة قوية فى الفترة المقبلة بسبب مواجهاته مع الفرق التى تصارع على الهروب من الهبوط، والتى لن تسقط بسهولة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباريات من أجل تجميع النقاط والتقدم فى جدول الدورى.

وأصبح التونسى مليك بوعيو جاهزاً للظهور الأول مع سموحة بعد الانضمام إليه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النجم الساحلى، حيث أنهى اللاعب برنامج إعداده وأصبح جاهزا بدنيا وفنيا للمباريات في انتظار إشارة من أحمد سامى مدرب الفريق.

كما عاد أحمد جمال مدافع الفريق للمشاركة بشكل طبيعى في تدريبات سموحة بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن مواجهة البنك الأهلى التي انتهت بالتعادل الإيجابى في بطولة الدورى.

وتلقى أحمد سامى صدمة بعدم جاهزية النيجيري صديق أوجولا ليتأكد غيابه عن مواجهة حرس الحدود، حيث تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية حرمته من التواجد فى مباراة سيراميكا وإنبى والمصرى والزمالك، بالإضافة إلى مباراة البنك الأهلى، ويخشى أحمد سامى من الدفع به لعدم تجدد الإصابة مرة أخرى خاصة أنه من أهم العناصر في الفريق السكندرى.