شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى اليوم السبت 25 / 2 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
وشدد فيريرا المدير الفنى للزمالك على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط أمام الترجى التونسي لتعزيز موقف الفريق الأبيض في دور المجموعات، وتجنب الدخول في حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق،في المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.
ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.
وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.
موعد مباراة الزمالك و الترجى التونسى
يستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم السبت فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى
تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والترجى التونسى حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.
ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا
حصل الزمالك على أول نقطة فى مجموعته الأفريقية، ليظل فى المركز الثالث متساويا مع المريخ الرابع، بنفس رصيد النقاط والأهداف، ويتصدر الترتيب الترجي التونسي برصيد 6 نقاط بينما يحل شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثانى بـ 3 نقاط.
يذكر أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، سعياً لتحسين موقفه في المجموعة.
مواعيد مباريات الزمالك المقبلة
السبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.
الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.
الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي فى أبطال أفريقيا.