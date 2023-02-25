شكرا لقرائتكم خبر عن أبو فريخة: عشت لحظات صعبة وأشكر اللاعبين بعد تأهل منتخب السلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مجدى أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، عن سعادته بتأهل منتخب الرجال إلى نهائيات كأس العالم بعد فوزه على تونس بنتيجة 71/ 67، في منافسات المرحلة الختامية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023 بصالة الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وقال رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس": "عشت لحظات صعبة، ولكن الفرحة في الآخر تنسيك الدنيا كلها وكل التحية والتقدير للاعبين والجهاز الفني".

وضمن منتخب مصر تأهله لنهائيات كأس العالم قبل جولتين على نهاية التصفيات برفقة منتخب جنوب السودان الذي فاز على السنغال في وقت سابق من يوم الجمعة ليتأهل الفريقان معا إلى نهائيات كأس العالم 2023.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 18 نقطة خلف جنوب السودان بنقطة وحيدة، وضمن الفريقان التأهل أيا كانت نتائج الجولتين المتبقيتين، وقد انتهت الفترة الأولى بالتعادل 17-17، قبل أن يتفوق المنتخب المصري في الفترة الثانية لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة 35-31.

وفي الفترة الثالثة استمر تفوق الفراعنة الذين أنهوها بالتقدم بنتيجة 55-45 قبل أن تنتهي المباراة بفوز مصر 71/67 ليتأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم وسط فرحة عارمة.

ويلتقي المنتخب المصري مع الكاميرون في السابعة من مساء السبت بصالة الاتحاد السكندري، وتقام نهائيات كأس العالم لكرة السلة في الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2023 في كل من إندونيسيا واليابان والفلبين.