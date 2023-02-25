شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: مباراة الترجي مصيرية ونحتاج الثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادي الزمالك، أهمية وصعوبة مباراة الترجي التونسي اليوم في دوري أبطال أفريقيا.
وقال إسماعيل يوسف، في تصريحات لقناة الزمالك: "مباراة الترجي حاسمة وهناك تركيز قوي من اللاعبين على الفوز بالمباراة، لأننا بحاجة فعلاً للنقاط الثلاث لمواصلة المنافسة".
وأضاف إسماعيل يوسف: “المباراة تتطلب حماسًا وروحًا عالية، وكان ذلك واضحًا في التدريبات، ونأمل أن ننجح في اللقاء”.
قائمة الزمالك تتكون من:
حارس المرمى: محمد عوض – محمد صبحي – محمد نديم
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.
الوسط: محمد أشرف “رقة” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد بلحاج – إبراهيما نداي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – يوسف أسامة نبيه – سمسون أكينولا.