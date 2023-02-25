شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: مباراة الترجي مصيرية ونحتاج الثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادي الزمالك، أهمية وصعوبة مباراة الترجي التونسي اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وقال إسماعيل يوسف، في تصريحات لقناة الزمالك: "مباراة الترجي حاسمة وهناك تركيز قوي من اللاعبين على الفوز بالمباراة، لأننا بحاجة فعلاً للنقاط الثلاث لمواصلة المنافسة".

وأضاف إسماعيل يوسف: “المباراة تتطلب حماسًا وروحًا عالية، وكان ذلك واضحًا في التدريبات، ونأمل أن ننجح في اللقاء”.

ووصل الزمالك إلى تونس ظهر الخميس استعدادا لمباراة اليوم ضد الترجي ضمن مباريات الدور الثالث من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك تتكون من:

حارس المرمى: محمد عوض – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

الوسط: محمد أشرف “رقة” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد بلحاج – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – يوسف أسامة نبيه – سمسون أكينولا.