شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى لـ"أون تايم سبورتس 2": سنتدخل لتطوير الكرة المصرية ورحيل كيروش "غلطة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بأنه لا بد من وضع معايير لاختيار المدربين في المنتخبات الوطنية المختلفة، وهذا الأمر تم تكليف مجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام للعمل عليه، مضيفًا أن الحديث عن رحيلهم أمر غير قانونى، حيث يتبقى سنة ونصف لإقامة انتخابات، وتم منع إيقاف النشاط الرياضى في مصر وتولت لجان من قِبَل الاتحاد الدولى لكرة القدم بعد بطولة كأس الأمم الافريقية 2019.

وأضاف أشرف صبحى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، إن الدورى المصرى الممتاز قوى، ولكن دون تطوير بالمقارنة مع الدوريات العربية، حيث تم فصل إدارة البطولة لتنتقل إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتكليف الاتحاد المصرى لكرة القدم العمل على تطوير المنتخبات فقط.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه لا بد من تواجد منتخب مصر الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم المقبلة عام 2026 ونهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تم الخروج بشكل مهين بمونديال روسيا 2018، وكان لا بد من استمرار البرتغالى كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة لبناء جيل جديد للفراعنة ورحيله غلطة كبيرة من الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وتابع أشرف صبحى: إنه من غير الطبيعى أن إحصائيات الأندية من حيث الإنجازات تتفوق على المنتخبات لذلك نعمل الان على وضع خطة طويلة المدى لمدة 4 سنوات قادمة وهذا الامر تم بالاتفاق مع أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ لوضع بنود بقانون الرياضة تسمح بالتطوير و الاستثمار.