شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تختار 2 من متطوعى اللجنة لمرافقة الأبطال فى باريس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة البارالمبية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اختيار 2 من متطوعى اللجنة لمرافقة بعثة المنتخبات البارالمبية خلال دورة الألعاب باريس 2023، دعما للشباب ومنحهم الفرص للتواجد فى الحدث الرياضى الأهم عالميا، بالإضافة إلى التيسير على الأبطال البارالمبيين خلال الدورة البارالمبية.

وتم اتخاذ القرار خلال الجلسة التى جمعت كلا من: رئيس اللجنة مع أعضاء مجلس الإدارة إيهاب حسانين والدكتور أشرف العجيل والبطل البارالمبي شريف عثمان والدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى للجنة، بمناسبة نجاحهم فى الأنشطة والبطولات التى أقامتها اللجنة خلال الموسم الماضى.

كما قررت اللجنة إنشاء "النادى البارالمبى، على أن يضم فى عضويته كل من هو مسجل فى سجلات اللجنة كلاعبين حاليين أو سابقين.

ولأول مرة قررت اللجنة فتح مجال التدريب الإعلامى من خلال المنظومة الإعلامية باللغات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم منحة إلى 5 من المتطوعين للحصول على الدورة الأساسية للتصنيف البارالمبي.