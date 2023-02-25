الامارات | تشافي: هدف تعادل مانشستر يونايتد نال من برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أن فريقه كان يستحق أكثر من مجرد الهزيمة، أول من أمس، بنتيجة 1-2 على ملعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والخروج من مسابقة الدوري الأوروبي.

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل ذهباباً في «كامب نو» 2-2 ليتأهل في مجموع لقائي الذهاب والإياب 4-3، ويحجز مقعده في دور الـ16 من البطولة القارية.

وفي مباراة أول من أمس، تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة الثنائي البرازيلي فريد وأنتوني في الدقيقتين 47 و73 على الترتيب.

وأكد تشافي أن أداء اللاعبين داخل ملعب أولد ترافورد كان ينبغي أن يكون مردوده أكبر، موضحاً في تصريحات لمنصة «موفيستار بلاس» بعد المباراة: «في مثل هذه المباريات الإقصائية، التفاصيل تكون مهمة، أعتقد أننا كنا نستحق المزيد».

وأضاف «هدف التعادل نال منا، لقد فقدنا الكرة وهم تعادلوا، لقد لعبوا (مانشستر) بقدر أكبر من القوة، ونحن تراجعنا بشكل أكبر في الشوط الثاني».

وأشار «كانت الكفة متساوية، مرت علينا لحظات شعرنا خلالها بأريحية كبيرة.. هذه خيبة أمل كبيرة، ولكن علينا أن نركز على البطولات المتبقية لنا، لدينا منافس هائل في انتظارنا».