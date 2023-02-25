الامارات | الأردن يتأهل إلى كأس العالم لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز منتخب الأردن مقعده في نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023 للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، قبل المباراتين خارج أرضه ضد الهند والفلبين في ختام التصفيات الآسيوية.

واستفاد «صقور الأردن» من خسارة السعودية أمام نيوزيلندا 63-110، ليخطف بطاقة التأهل الأخيرة عن المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة في المركز الرابع، خلف لبنان ونيوزيلندا (16 نقطة كل منهما)، والفلبين (15).

وبقي المنتخب السعودي خامساً برصيد 11 نقطة، والهند بالمركز السادس مع ثماني نقاط، وكلاهما فقد رسمياً فرصته بالتأهل.

يذكر أن نهائيات كأس العالم 2023 ستُقام باستضافة مشتركة لثلاث دول هي الفلبين واليابان وإندونيسيا بين 25 أغسطس و10 سبتمبر المقبل.