الامارات | أبطال الإمارات يسابقون «الزمن» في مونديال الزوارق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدق اليوم ساعة الحقيقة في أروقة منافسات جائزة كيبكو الكبرى في مونديال الزوارق السريعة التي تحتضنها بحيرة تابا الإندونيسية، بمشاركة 20 زورقاً حيث تجري اليوم محاولات تسجيل أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس الذي يقام غداً. وأجرت الفرق المشاركة أمس التجارب الحرة على الزوارق على مسار وكورس السباق، حيث نجح زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك في تسجيل ثاني أفضل توقيت بزمن قدره 01.08 دقيقة، فيما سجل زورق فيكتوري 3 بقيادة أحمد الفهيم وفيكتوري 4 بقيادة أريك ستارك توقيتا جيداً خلال التجارب حرة لاختبار جاهزية الزورقين قبل بدء المهمة اليوم.

وستحمل زوارق أبوظبي في هذه الجولة والموسم رقمي 1 و2، بعد أن حقق الفريق لقب البطولة الموسم الماضي واستعاد أرقامه المفضلة مجدداً، ويطمح كل من ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 2 وشون تورنتي قائد زورق أبوظبي 1 إلى تحقيق السرعات الأعلى اليوم في سباق أفضل زمن والوصول لمقدمة الانطلاقة في السباق الرئيس، وذلك لتسجيل بداية قوية في جولة الافتتاح من أجل المنافسة على لقب البطولة والدفاع عنه أيضاً. ويتمتع ستارك قائد زورق فيكتوري 4 برصيد زاخر من النجاحات في البطولة العالمية، حيث حلّ وصيفاً عام 2018 منهياً الموسم بأحسن أداء حينها، قبل أن يتعاقد مع الفيكتوري في أكتوبر عام 2019 ويشارك في العديد من السباقات في بطولة العالم فورمولا1، وبطولة العالم - الفئة الأولى - في أميركا وبطولة العالم - إكس كات.