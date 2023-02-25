الامارات | 6 مشاهد «سوبر» تشد الأنظار.. أبرزها «مؤتمر الشندغة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت رابطة المحترفين بالعديد من الترتيبات والمبادرات المميزة لإخراج حدث «السوبر» في أبهى صورة، تحت شعار «السوبر إماراتي»، بهدف إبراز التطور الذي حدث للبطولات المحلية في السنوات الماضية. وتسلط «الإمارات اليوم» الضوء على أبرز ستة مشاهد شدت الأنظار لهذا الحدث الكبير، وبما يتواكب مع مباراة كبيرة تجمع بين اثنين من أبرز أندية الإمارات، هما العين والشارقة.

وعلى رأسها، إقامة المؤتمر الصحافي للمباراة خارج أسوار الملاعب، وتحديداً في منطقة الشندغة التاريخية بدبي، بهدف إبراز جمالية التنوع التراثي في دولة الإمارات، والتعريف بمكوناتها. وتعد منطقة الشندغة التاريخية أكبر متحف مفتوح، يحكي قصة دبي وتاريخها، إذ يعود تاريخ حي الشندغة، الذي يقع في الشمال الغربي من خور دبي، إلى عام 1862، وتستقبل يومياً عدداً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات.

يضاف إلى هذا تنظيم الرابطة «كرنفال السوبر»، وهو مخصص للجماهير، ويقام في المنطقة المحيطة باستاد آل مكتوم بنادي النصر، منذ الأربعاء الماضي، ويستمر حتى بعد نهاية المباراة الليلة. ويشمل عروضاً فنية ومسابقات وألعاباً ترفيهية. أيضاً سيتم بث المباراة من خلال 37 كاميرا 4K علاوة على «كاميرا درون» ترصد الأجواء في مدينة دبي واستاد آل مكتوم. وتم تخصيص جوائز مميزة للجمهور، أبرزها الجائزة الكبرى سيارة تيسلا موديل Y.

وقامت الرابطة أيضاً بجولة للكأس في مقار الرعاة لتعزيز العلاقة معهم، كما قامت أيضاً من خلال فعاليات منطقة الجماهير في القرية العالمية بدبي، في الترويج للمباراة، من خلال فعاليات عائلية وجوائز قيمة، كما تم عرض النسخة الأصلية لكأس السوبر والكرة الرسمية وميداليات البطل والوصيف.

المشاهد الـ 6

1- إقامة المؤتمر الصحافي في منطقة الشندغة التاريخية بدبي.

2- تنظيم «كرنفال السوبر» في المنطقة المحيطة باستاد آل مكتوم.

3- بث المباراة من خلال «37 كاميرا 4K».

4- تخصيص جوائز مميزة للجمهور، على رأسها سيارة تيسلا.

5- جولة لكأس السوبر في مقر الشركات الراعية.

6- تنظيم فعاليات جماهيرية مميزة في القرية العالمية للترويج للمباراة.