الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس السوبر الإماراتي
العين - الشارقة 20:30
ليستر سيتي - أرسنال 19:00
بورنموث - مان سيتي 21:30
كريستال بالاس - ليفربول 23:45
دوري أبطال إفريقيا
فيتا كلوب - القبائل 17:00
الترجي - الزمالك 20:00
الأهلي - صن داونز 23:00
الرجاء - حوريا 23:00
ريال مدريد - أتلتيكو 21:30
فالنسيا - ريال سوسييداد 00:00
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