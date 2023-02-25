اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس السوبر الإماراتي

العين - الشارقة 20:30

ليستر سيتي - أرسنال 19:00

بورنموث - مان سيتي 21:30

كريستال بالاس - 23:45

دوري أبطال إفريقيا

فيتا كلوب - القبائل 17:00

الترجي - الزمالك 20:00

الأهلي - صن داونز 23:00

الرجاء - حوريا 23:00

- أتلتيكو 21:30

فالنسيا - ريال سوسييداد 00:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا