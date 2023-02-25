بعد فوز الهلال على القطن.. 7 سيناريوهات أمام الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يملك الأهلي 7 سيناريوهات من أجل التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وذلك بعدما حقق الهلال السوداني فوزا ثمينا على نظيره القطن الكاميروني، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من البطولة القارية.

وقبل مواجهة الأهلي وسن داونز، يتصدر الفريق الجنوب أفريقي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال السوداني، الذي لعب مبارياته الثلاثة، في حين يتذيل القطن الكاميروني المجموعة بدون نقاط، ويتفوق عليه الأهلي بفارق الأهداف.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات في المجموعة، يبدأها غدا السبت أمام صن داونز، ثم مباراة أخرى مع الفريق الجنوب إفريقي بعد أسبوع، ومثلهما امام القطن الكاميروني، بينهما لقاء مؤجل ولقاء أمام الهلال في القاهرة.

سيناريوهات الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

السيناريو الأول.. الفوز في المباريات الخمس

فوز الأهلي في مبارياته الخمسة المتبقية يمنحه 15 نقطة، وتصعد به مباشرة للدور ربع النهائي من البطولة بغض النظر عن نتائج أبرز منافسيه صن داونز والهلال.

السيناريو الثاني..جمع 13 نقطة

جمع الأهلي 13 نقطة بالفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء يمنحه أيضًا التأهل، وذلك بعدما يرفع رصيده إلى 13 نقطة، وهو ما قد يصل له أحد فريقي الهلال أو صن داونز بحسب من سيتعادل مع الأهلي في هذا اللقاء المرتقب.

السيناريو الثالث.. جمع 12 نقطة

جمع الأهلي 12 نقطة بالفوز في 4 مباريات وخسارة مباراة مثل صن داونز، قد تصعد به أيضًا، وذلك بفارق الأهداف حال خسارة صن داونز من الهلال السوداني، وفوزه على القطن والأهلي ووصول الفرق الثلاثة إلى 12 نقطة، أو فوز صن داونز على الهلال ليصعد مع الأهلي للدور الثاني.

السيناريو الرابع.. جمع 11 نقطة

يمكن للاهلي جمع 11 نقطة بالفوز في 3 مباريات وتعادل مباراتين، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الفوز على الهلال من ضمن مباريات الفوز، وألا يحصد الفريق السوداني أكثر من 5 نقاط في مباراتي القطن وصن داونز بالسودان.

السيناريو الخامس.. جمع 10 نقاط

يمكن للأهلي جمع 10 نقاط والوصول للنقطة 10 من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة، وهو ما يستلزم أن يكون فوزه في مباراتي صن داونز ولقاء الهلال، ووقتها سيتبقى مواجهتني للهلال وصن داونز أولهما أمام القطن الكاميروني في حالة فوزهما، ستكون مواجهتمها حاسمة فوز أحدهما يصعد به، والتعادل ستكون المواجهات المباشرة مع الأهلي.

السيناريو السادس.. جمع 9 نقاط

فوز الأهلي في 3 مباريات وخسارة مباراتين، يصعد به أيضًا، وذلك في حالة عدم تمكن الهلال السوداني من تحقيق أكثر من 3 نقاط في مبارياته المتبقية.

السيناريو السابع.. جمع 8 نقاط

جمع الأهلي 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة يجب معه عدم منح أن يكون الفوزين أمام على صن داونز وعدم نجاح الفريق الجنوب أفريقي في تحقيق الفوز في أي من لقائيه، أو الفوز في لقاء منهم على الهلال السوداني وعدم نجاحه في تحقيق أي فوز من لقائيه.