شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى قنديل يتوج بالمركز الأول فى بطولة كأس مصر للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج يحيي قنديل، أحد أبطال ذوي الهمم، بالمركز الأول في بطولة كأس مصر للسباحة، حيث حقق نتائج جاءت كالتالي:

مركز أول: 50 م حرة.

مركز أول: 200 م متنوع.

مركز ثاني: 100 م حرة

مركز أول لفريق نادي الجزيرة ٤*١٠٠ م تتابع.

انضم يحيى عمرو قنديل، أحد الأبطال من ذوي الهمم، إلى شركة تذكرتي منذ عدة أشهر، ليتولى منصب أخصائي التسويق الرياضي، وقال يحيى قنديل أنه يتمنى تحقيق أرقام قياسية خلال البطولات المقبلة من أجل تمثيل مصر في مختلف البطولات العالمية الكبرى القادمة.

وقال قنديل: "اسمي يحيى قنديل عندي 22 سنة وعندي أخوان".

وأضاف قنديل: "تخرجت من الجامعة وتخصصت في الإدارة الرياضية، ونفسي أكون في مجال الإدارة الرياضة، خصوصا أنني ألعب رياضة طوال حياتي".

وأكمل: "حصلت على المركز الثالث في مشروع التخرج مع زملائي، وتوجت بـ60 معايا في ألعاب السباحة والفروسية وكرة السلة".

وأشار: "لدي بطولة هامة في أيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، وهذه البطولة لو فزت بها سأشارك في بطولة الجمهورية وفي حال توجت ببطولة الجمهورية، سأكمل مسيرتي مع المنتخب حتى شهر يونيو المقبل".

وأردف: "أحب لعب (البلاستيشن) وألعب بفريق ليفربول، ونفسي أشوف محمد صلاح".

وحصل يحيى قنديل علي 60 ميدالية رياضية في السباحة والفروسية وتنس الطاولة ويتحدث 3 لغات، إلى جانب حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وتخصص في الإدارة الرياضية، والدبلومة الأمريكية، ويجيد التحدث بثلاث لغات، كما يعد أول شخص من ذوي متلازمة داون في العالم يحصل على هذه الدرجة في هذا التخصص.

كما تم تكريم يحيي قنديل من قبل السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بصفته بطل من أبطال ذوي الهمم.

يحيى عمرو قنديل:

-22 سنة.

- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

- تخصص في الإدارة الرياضية.

- أول شخص من ذوي متلازمة داون في العالم ، يحصل على هذه الدرجة في هذا التخصص.

- يتحدث 3 لغات.

- حاصل على الدبلومة الأمريكية.

- تم تكريمه من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باعتباره بطلا من أبطال ذو الهمم.

- بطل سباحة وفروسية وتنس طاولة وحاصل على أكثر من 60 ميدالية في مختلف الألعاب على المستوى المحلي والدولي.

- اختياره سفير لصندوق "عطاء" الاستثمار الخيري لدعم ذوي الهمم.