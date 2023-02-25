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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 24-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: الفريق الأبيض يختتم مرانه استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدًا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل "البروفة" الأخيرة لمران الزمالك قبل مواجهة الترجى × 10 صور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب حمادي العقربي استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدًا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بخوض تقسيمة فنية قوية.

يواصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استعداداته لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمعهما فى السادسة مساء غد السبت فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

الزمالك ينهى مرانه فى تونس استعدادًا لمباراة الترجى أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب حمادي العقربي استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدًا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بخوض تقسيمة فنية قوية.

انطلق المران الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب حمادي العقربي استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدًا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة الترجي التونسي المقرر لها غدًا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أشعل فريق المريخ السودانى، ترتيب المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائرى، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر الجمعة على استاد شهداء بنينا في ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022/2023.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، بشكل رسمي عن فتح المدرجات الجنوبية في ملعب رادس للحضور الجماهيري خلال مباراة الترجي التونسي والزمالك المصري، التي تقام بملعب رادس غدًا السبت بالجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة الترجى المقرر لها غداً السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

عُقد ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام الترجي التونسي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الاعتماد على المغربي أحمد بلحاج أساسياً في لقاء الترجى التونسي المقرر له غداً السبت على ملعب رادس في تونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

تطارد كتيبة الزمالك 3 تحديات أمام الترجى فى المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين غدٍا السبت فى تونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وعلى رأسها تصحيح المسار، ولململة الأوراق المبعثرة بعد البداية الغير مرضية، والمحبطة لجماهير النادى الأبيض.

يرسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، خطة عبور الفريق الأبيض للترجى التونسي الليلة في المباراة المقرر لها غداً السبت في تونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الانتصار وتعزيز موقفه بمجموعته التي تضم المريخ السودانى وشباب بلوزد.