شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر لاعبى بيراميدز من استقبال أهداف فى مواجهة أسكو كارا التوجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، لاعبي فريقه من استقبال الأهداف خلال مواجهة أسكو كارا التوجولي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد باتشيكو للاعبى فريقه، أن استقبال اي هدف سيصعب مهمة الفريق في اللقاءات المقبلة، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز بعد التعادل أمام الجيش الملكي ثم فيوتشر، لذلك لا بديل عن الفوز على الفريق التوجولي.